Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sportwagen in Flussbett

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall im Dammweg verletzt. Der Fahrer eines sogenannten Retro-Sportwagens der Marke Morgan verlor offenbar beim Verlassen eines Kreisverkehrs auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Bordstein und überschlug sich. Der Morgan kam in einem Nebenarm der "Wilden Weiße" zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden von 130.000 Euro. An der Verkehrsleiteinrichtung entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. (ah)

