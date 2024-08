Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Reifenpanne löst "tierischen" Einsatz aus

Minden (ots)

Eine Gefahrenstelle auf der Bundesstraße 482 bei Päpinghausen wurde der Leitstelle der Polizei am Freitagmittag gemeldet. Vor Ort traf eine Streifenwagenbesatzung auf ein Fahrzeuggespann, dass auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nienburg stand und aufgrund eines Reifenplatzers am Zugfahrzeug nicht weiterfahren konnte.

Nachdem die Einsatzkräfte die Gefahrenstelle abgesichert hatten, ging es an die Problemlösung. Da in dem angehängten Anhänger ein Pferd geladen war, war ein Reifenwechsel so nicht möglich. Und so wurde spontan ein Ersatzfahrzeug samt Anhänger geordert, um das Pferd umzuladen. Hierfür mussten die Beamten dann kurzfristig die komplette Bundesstraße sperren. Nachdem das unaufgeregte Tier umgeladen war, konnte auch der Reifenwechsel vollzogen werden. Nach knapp zwei Stunden war der "tierische Einsatz beendet und die Gefahrenstelle beseitigt.

