POL-MI: Fahrradregistrierungsaktion auf dem Stockhauser Markt

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Bei Geschwindigkeitskontrollen anlässlich der europaweiten Aktionswoche "Operation Speed" hat die Polizei im Mühlenkreis am Montag und Dienstag in Petershagen und Espelkamp zahlreiche Tempoverstöße festgestellt. So hatten die Beamten am Montag an den beiden eingerichteten Messstellen in Petershagen (L 770 und L 864) wegen zu schnellen Fahrens 102 Verwarngelder zu erheben und 18 ...

mehr