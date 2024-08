Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Bei Geschwindigkeitskontrollen anlässlich der europaweiten Aktionswoche "Operation Speed" hat die Polizei im Mühlenkreis am Montag und Dienstag in Petershagen und Espelkamp zahlreiche Tempoverstöße festgestellt.

So hatten die Beamten am Montag an den beiden eingerichteten Messstellen in Petershagen (L 770 und L 864) wegen zu schnellen Fahrens 102 Verwarngelder zu erheben und 18 OWi-Anzeigen zu fertigen. Zudem erwartet zwei Autofahrer ein Fahrverbot. Tagesschnellster Fahrer war mit Tempo 102 bei erlaubten 70 km/h auf der L 770 ein VW-Fahrer aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Er muss mit einer Geldbuße von 200 Euro und einem Punkt rechnen.

Am Dienstag hatten die Geschwindigkeitsüberwachungen auf der L 770 im Bereich Maaslingen bei 4.560 gemessenen Fahrzeugen 388 Verwarngelder und 132 Owi-Anzeigen zur Folge. Vier Fahrzeuglenker erhalten wegen ihres gemessenen Tempos ein Fahrverbot. Darunter auch ein VW-Fahrer aus Minden, der um kurz nach 9.30 Uhr mit einem Tempo von 118 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern vom Blitzer erfasst worden war. 320 Euro Geldbuße, zwei Punkte und ein Monat ohne Führerschein dürften wenig Begeisterung bei dem Mann auslösen.

Am gleichen Tag kamen an der Diepenauer Straße in Espelkamp noch 18 Verwarngelder, 11 OWi-Anzeigen und zwei Fahrverbote für Verkehrsteilnehmer hinzu. Bei erlaubtem Tempo von 50 km/h steuerte ein Motorradfahrer sein Zweirad mit 82 Stundenkilometern auf die Messstelle zu. Die Folge für ihn sind 200 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

