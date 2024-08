Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter fährt im Kreisel geradeaus

Minden (ots)

(TB) Über die Verkehrsinsel eines Kreisels lenkte am Montag kurz vor Mitternacht ein Autofahrer seinen Wagen. Der Grund für diese Fahrspur dürfte in der erheblichen Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers zu vermuten sein.

Zunächst wurde der Leitstelle der Polizei gegen 23:35 Uhr ein Verkehrsunfall am Kreisel zur Zähringer Allee gemeldet. Als kurze Zeit später eine Streifenwagenbesatzung eintraf, stießen die Beamten auf ein größeres Trümmerfeld. Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung bemerkten die Einsatzkräfte die Alkoholisierung des Mindeners. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Im Anschluss der Unfallaufnahme folgte auf der Mindener Wache durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme.

Dem Spurenbild zufolge befuhr der 41-Jährige zuvor mit seinem KIA die Zähringer Allee in Richtung Stiftsallee. Hier fuhr er nicht nach rechts in den Kreisverkehr ein, sondern geradeaus weiter über die Verkehrsinsel. Dabei überfuhr er zunächst eine Straßenlaterne, ein Straßenschild und streifte einen Stromverteilerkasten. Die Fahrt endete im angrenzenden Grünstreifen an einem Baum. Nach der Bergung des verunfallten Autos wurde es abgeschleppt. Einsatzkräfte der Feuerwehr flexten den umgefahrenen Laternenmast ab.

