POL-MI: Alkoholisierter entwendet unter Androhung eines Messers Zigarette

Porta Westfalica (ots) - (TB) Ein Vito-Fahrer verlor am Freitagnachmittag auf der B 482 die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr auch die Gegenfahrbahn. Hier prallte er gegen einen Baum. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr. Nach Angaben von Zeugen befuhr der Mercedes-Fahrer gegen 16:20 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 482 in Richtung Porta Westfalica. In Höhe der ...

mehr