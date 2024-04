POL-WAF: Telgte. Schwerlasttransport konnte weiterfahren - Straßensperrung aufgehoben. Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.4.2024, 14.36 Uhr

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Mercedes ist am Mittwoch (24.04.2024) in Ahlen angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 11.40 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz "Hellstraße/Im Kühl" und wurde linksseitig beschädigt. Hinweise zum Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

