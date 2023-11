Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (04.11.23), gegen 11:55 Uhr, musste ein 58-Jähriger mit einem schwarzen Mercedes Kleinbus (V-Klasse) an der Kreuzung Schißlerstraße/Ulmer Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein bislang unbekannter Junge kam von links mit dem Fahrrad auf dem Gehweg und fuhr dem Geschädigten in die linke Fahrzeugseite. Hierbei entstanden am Fahrzeug mehrere Kratzer und Dellen in der Fahrerseite, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Junge auf seinem Fahrrad. Über diesen ist lediglich bekannt, dass er ca. 150 cm groß war und einen osteuropäischen Akzent hatte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

