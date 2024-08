POL-MI: Krad-Fahrerin kollidiert mit Reh

Espelkamp (ots) - (TB) Im Rahmen von gezielten Verkehrskontrollen stellten Einsatzkräfte der Polizeiwache Espelkamp bei drei Fahrzeuglenkern fest, dass sie ohne gültige Fahrlizenz unterwegs waren. Fünf Anzeigen waren die Folge. So kontrollierten die Beamten am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr auf der Breslauer Straße einen Mercedes-Fahrer. Dieser hatte noch schnell versucht, das Auto in einer Parklücke abzustellen. ...

