Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Fahrzeuglenker ohne Führerschein unterwegs

Espelkamp (ots)

(TB) Im Rahmen von gezielten Verkehrskontrollen stellten Einsatzkräfte der Polizeiwache Espelkamp bei drei Fahrzeuglenkern fest, dass sie ohne gültige Fahrlizenz unterwegs waren. Fünf Anzeigen waren die Folge.

So kontrollierten die Beamten am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr auf der Breslauer Straße einen Mercedes-Fahrer. Dieser hatte noch schnell versucht, das Auto in einer Parklücke abzustellen. Bei der Überprüfung fanden die Polizisten heraus, dass der Wagen auf den 24-jährigen Espelkamper zugelassen ist, er aber nicht im Besitz eines Führerscheins sei.

Am Samstagmittag zog ein Volkswagen die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. So fuhr ein Espelkamper gegen 12:55 Uhr mit dem Transporter entlang der Isenstedter Straße. Bei der Kontrolle gab der 27-Jährige an, den Führerschein nicht mitzuführen. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass dem Mann bereits vor über vier Jahren das Patent entzogen wurde. Da es sich um einen Firmenwagen handelte, wurde auch gegen den Fahrzeughalter mit einer Anzeige gefertigt.

Fahrübungen auf einem Parkplatz in der Gerhard-Wetzel-Straße stellten sich für eine junge Frau aus Espelkamp als keine gute Idee dar. So probierte sie am Samstag gegen 23:30 Uhr mit einem Mercedes auf dem Parkplatz Einparkübungen. Da das Auto zudem ohne Licht gelenkt wurde, geriet das Fahrzeug in den Fokus der Beamten. Bei der Kontrolle gab die 18-Jährige zu, dass sie sich noch in der Fahrausbildung befände. Diese wird sie nun unterbrechen müssen. Auch die Fahrzeughalterin muss mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell