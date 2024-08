Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Fensterscheiben durch Schüsse beschädigt

Lübbecke (ots)

Zwei Taten in Lübbecke. Bisher Unbekannte haben mit einer Waffe auf mehrere Scheiben eines Unternehmens im Lübbecker Gewerbegebiet in der Bacmeisterstraße geschossen. Zudem wurden zwei Fenster einer Physiotherapiepraxis in der Pettenpohlstraße beschädigt. Die Polizei prüft diesbezüglich einen Tatzusammenhang. Zudem bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise.

Die erste Tat ereignete sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli. Vor Ort konnte die alarmierte Streifenwagenbesatzung am Dienstagmorgen (16.07.) bei der Firma MD Einrichtungstechnik an insgesamt fünf Fensterscheiben der Produktionshalle kleine Einschusslöcher feststellen. Auch Teile der Fassade wurden beschädigt. Aufgrund der Größe der Einschüsse gehen die Beamten davon aus, dass die Täter vermutlich mit einer Softair-Waffe geschossen haben. Nach Angaben der Verantwortlichen waren die Scheiben am Nachmittag des 15. Juli noch unversehrt.

Einschusslöcher in zwei Fenster wurden der Polizei zudem bei der Physiotherapiepraxis in der Pettenpohlstraße gemeldet. Hier wird die Tatzeit in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch (31.07.) verortet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten die Beamten kleine Geschosse einer Softair-Waffe feststellen.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht oder auch darüber hinausgehende Hinweise zum Tatgeschehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

