Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geldbörse aus Auto entwendet

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Autoaufbruch wurde am Mittwochmorgen eine Streifenwagenbesatzung in die Herforder Straße gerufen. In der Nacht zuvor hatten Unbekannte aus dem Wagen eine Geldbörse entwendet.

Den Erkenntnissen nach hatte ein Lübecker seinen Audi Q 5 am Dienstag gegen 19:00 Uhr in der Herforder Straße in Höhe Hausnummer 44 abgestellt. Am Mittwochmorgen fiel dann die eingeschlagene hintere linke Seitenscheibe auf. Hierdurch konnte der Dieb ins Fahrzeuginnere gelangen und stahl die Geldbörse samt Inhalt. Zudem wies eine weitere Scheibe Schlagmarken auf.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler in Minden.

