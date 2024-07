POL-MI: Sattelzug fährt in abbiegendes Trecker-Gespann

Minden (ots) - (SN) Wegen des Einbruchs in einen Trampolinpark wurde die Polizei am Montagmorgen in die Amselstraße in den Stadtteil Rodenbeck gerufen. Den Erkenntnissen zufolge brachen mindestens zwei Unbekannte gegen 2.15 Uhr in die genannte Freizeiteinrichtung ein und durchsuchten diese unter Anwendung von roher Gewalt nach Wertgegenständen. Mit Bargeld entfernte man sich schließlich vom Tatort. Die Ermittler halten ...

