Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Mopedfahrerin leicht verletzt

Weimar (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es im Einmündungsbereich Fritz-Reuter Straße / Am Hartwege zu einem Unfall mit Personenschaden. Eine 15- jährige Mopedfahrerin befuhr die Straße am Hartwege und missachtete dabei die Vorfahrt eines 69-jährigen VW-Fahrers, der zur gleichen Zeit von der Fitz-Reuter-Straße auf die Straße Am Hartwege abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam die Mopedfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell