Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Einbrüche ohne Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Heideland/ Hermsdorf:

Montagmorgen wurden der Polizei Saale-Holzland zwei Einbrüche in öffentliche Gebäude gemeldet. In beiden Fällen nutzten der oder die Täter das Wochenende aus, da sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in den Gebäuden aufhielten. In der Crossener Straße in Heideland drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Verwaltungsgebäude ein. Im Anschluss öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Bürotür und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Eine Öffnung gelang nicht. Ohne Beute entfernten sich die Unbekannten unerkannt. In Hermsdorf war eine Kindertagesstätte Ziel von Einbrechern. Von einem Schuppen auf dem Gelände in der Erich-Weinert-Straße geöffnet und ein Gartenwerkzeug daraus entnommen wurde. Mit diesem versuchten der oder die Täter im Anschluss ein Fenster zu öffnen, was jedoch misslang. Auch hier suchten die Langfinger ohne Beute das Weite. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

