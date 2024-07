Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geringe Beute aber hoher Sachschaden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mörsdorf: Vermutlich in der Nacht zu Montag betrieben ein oder mehrere Unbekannte einen nicht unerheblichen Aufwand in Mörsdorf im Saale-Holzland-Kreis. Der oder die Täter begaben sich auf das umfriedete Grundstück des Sportplatzes und in der Folge zum dortigen Vereinsheim. Hier entfernten gewaltsam ein frisch eingeputztes Gitter von der Wand und zerstörten das dahinter befindliche Fenster. Über dieses gelangten die Täter in das Gebäudeinnere und suchten hier nach ihrer Beute. Und sie wurden fündig. Aus einer Kasse entwendeten die Langfinger ganze vier Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden indes übersteigt diesen Wert bei Weitem. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

