LPI-J: Straßenbahn großflächig beschmiert

Jena (ots) - Als ein 35-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag aus einer Grundstücksausfahrt in der Isserstedter Straße fuhr, achtete er nicht auf den fließenden Verkehr. Er übersah einen auf der Straße befindlichen 41-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision Beider. In Folge dessen verletzten sich die zwei Radfahrer leicht und mussten medizinisch versorgt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr