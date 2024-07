LPI-J: Huch, da steht ja mein Bike

Weimar (ots) - Am späten Montagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Suhler mit seinem Pedelec eine Seitenstraße in der Ortslage Lehnstedt in Fahrtrichtung Dorfstraße. Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Dorfstraße, aus Richtung Mellingen kommend in Fahrtrichtung Kleinschwabhausen. Der Radfahrer beachtete allerdings nicht die Vorfahrt des VW und bog in die Dorfstraße ab. In der Folge kam es zur Kollision ...

