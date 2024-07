LPI-J: Durch Sturz verletzt

Jena (ots) - Unbekannte begaben sich auf den Betriebshof des Nahverkehrs in der Clara-Zetkin-Straße und "verzierten" in der Nacht zu Montag zwei Wagons eines Straßenbahnzuges großflächig mit Sprühfarbe. Hierbei brachten der oder die Täter mehrere Schriftzüge in den Farben lila, grün, schwarz und gelb. Der Sachschaden ist vierstellig. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

