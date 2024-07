POL-MI: Notorisch ohne Führerschein unterwegs

Lübbecke-Stockhausen (ots) - (TB) Ein Lübbecker war am Dienstagnachmittag in Stockhausen in einen leichten Unfall mit Sachschaden verwickelt. Hierbei entstanden lediglich einige Kratzer an den Stoßstangen. Viel teurer dürfte ihn der Umstand kosten, dass er den Wagen ohne Führerschein geführt hat. Infolge der Spurenlage sowie Aussagen von Zeugen befuhr eine 21-jährige Stemwederin mit ihrem Audi die Straße "Am Esch" ...

