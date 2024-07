Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Führerschein unterwegs und Unfall gebaut

Lübbecke-Stockhausen (ots)

(TB) Ein Lübbecker war am Dienstagnachmittag in Stockhausen in einen leichten Unfall mit Sachschaden verwickelt. Hierbei entstanden lediglich einige Kratzer an den Stoßstangen. Viel teurer dürfte ihn der Umstand kosten, dass er den Wagen ohne Führerschein geführt hat.

Infolge der Spurenlage sowie Aussagen von Zeugen befuhr eine 21-jährige Stemwederin mit ihrem Audi die Straße "Am Esch" in Richtung Alswede. Als sie die Kreuzung zur Gestringer Straße erreichte, kam von rechts der 31-Jährige auf ihre Fahrspur gefahren, wo die beiden Autos kollidierten. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Audi-Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Auch ein Blick in die polizeilichen Informationssysteme ergab einen Hinweis auf den Erwerb der erforderlichen Lizenz. Er sowie der Besitzer des Autos erwarten entsprechende Anzeigen.

