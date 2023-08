Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - E-Bike aus Garage gestohlen

Aus einer Garage entwendete ein Unbekannter am Montag oder Dienstag in Gingen a.d. Fils das Rad.

Ulm (ots)

Das Elektrofahrrad stand in einer Garage in der Schillerstraße. Zwischen 22 Uhr und 10.15 Uhr begab sich ein Unbekannter auf das Grundstück und öffnete die Garage. Darin stand das Rad. Das nahm der Dieb samt Ladestation mit und flüchtete unerkannt. Wie der Täter in die Garage gelangte, ist noch unklar. Der Polizeiposten Kuchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Dieb.

