Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Training to go - Polizei lädt zu spontanen Kurztrainings ein

Bad Oeynhausen, Minden (ots)

(SN) Die Polizei Minden-Lübbecke lädt interessierte Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer am kommenden Dienstag, 6. August und am Montag, 12. August zu einer neuen Trainingsmöglichkeit ein.

Bei dieser Gelegenheit bieten die Verkehrssicherheitsberater unter dem Motto "Pedelec-Training to go" Interessierten kostenlos und ohne Voranmeldung die Möglichkeit, mehr über das sichere Fahren mit dem Pedelec zu erfahren. So können Interessierte spontan am Kurztraining teilnehmen oder zum Informationsaustausch rund um das Thema "Sicher mit dem Pedelec" mit den Polizisten ins Gespräch kommen.

Die Verkehrssicherheitsberater leiten dabei vor Ort durch Kurzübungen, um die Fähigkeiten der Teilnehmenden im Umgang mit dem Pedelec zu verbessern. Neben praktischen Übungen vermitteln die Beamten dabei an Ort und Stelle auch theoretisches Wissen und informieren über Fachvorträge und Sicherheitstrainings. So können die Radlerinnen und Radler nach dem Kurztraining ihre Fahrt fortsetzen und das Gelernte direkt anwenden.

Termine Pedelec-Training "to go":

Dienstag, 06.08.2024 in Minden, am Parkplatz Schlagde am Beginn des Weser-Radweges, von 11 bis 13 Uhr

Montag, 12.08.2024 in Bad Oeynhausen, am Weser-Radweg in Höhe des Sportplatzes Rot-Weiß Rehme, von 11 bis 13 Uhr

Wer Interesse hat, der kann sich vor Ort auch für die kommenden Pedelec-Trainings für Seniorinnen und Senioren anmelden. Hierzu lauten die nächsten Termine:

Freitag, 19.08.2024, 10-13 Uhr

Freitag, 29.08.2024 10-13 Uhr

Beide Termine finden auf dem Trainingsgelände der Verkehrswacht, Otto-Lilienthal-Weg 23 in Minden statt. Bei Bedarf ist es zudem möglich, individuelle Termine für Kleingruppen zu vereinbaren.

Zur Teilnahme der letztgenannten Kurse wird wegen begrenzter Plätze um Voranmeldungen gebeten. Diese werden während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder unter der Mailadresse vupo.minden@polizei.nrw.de entgegengenommen.

