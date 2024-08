Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto prallt gegen Baum und verschwindet hinter Buschwerk

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein Vito-Fahrer verlor am Freitagnachmittag auf der B 482 die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr auch die Gegenfahrbahn. Hier prallte er gegen einen Baum. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr.

Nach Angaben von Zeugen befuhr der Mercedes-Fahrer gegen 16:20 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 482 in Richtung Porta Westfalica. In Höhe der Straße "Im Kirchfeld" verlangsamte der Wagen seine Geschwindigkeit und fuhr zunächst über den linken Fahrstreifen und in der Folge auch über die Spur des Gegenverkehrs. An einem Straßenbaum im angrenzenden Grünstreifen endete die Fahrt. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam hinter dem Buschwerk auf der Seite liegend zum Stehen. Lediglich die Zeugenhinweise sowie das abgerissene linke Vorderrad ließen von der Straße aus auf einen Unfall schließen.

Der 62-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Autowrack befreien. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Auch wenn kein Alkohol- oder Drogenverstoß beim Mindener vorlag, stellten die Beamten während der Unfallaufnahme Hinweise fest, die auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hindeuteten. Daher wurde der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell