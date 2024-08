Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autospritztour von zwei Jugendlichen endet im Straßengraben

Lübbecke (ots)

(TB) Die Autospritztour von zwei Jugendlichen endete am Montagmorgen in einem Straßengraben. Verletzungen zog sich keiner der beiden zu. Der Fahrer steht zudem im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein.

Gegen 06:15 Uhr erreichte die Leitstelle der Polizei über den Notruf 110 ein Hinweis, dass im Bereich der Hedemer Straße ein Auto verunglückt sei. Daraufhin wurden zwei Streifenwagen entsandt. Den Erkenntnissen nach befuhr zuvor ein 15-Jähriger mit einem Peugeot die Hedemer Straße in Richtung Lübbecke. Mit im Wagen befand sich ein weiterer Jugendlicher (16). In einer Rechtskurve verlor der Lübbecker die Kontrolle über den Wagen und schleuderte mit dem Fahrzeug über die Fahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Hier kam er erst nach mehreren Metern zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Daher wurde dem Jugendlichen auf der Polizeiwache Lübbecke von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde der Fahrer an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Straße für rund eine Stunde komplett gesperrt.

