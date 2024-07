Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW-Diebstahl und Verkehrsunfallflucht

Wallersheim (ots)

In der Nacht vom 29.07.24 auf den 30.07.24 wurde in Wallersheim in der Straße, Am Ried, ein dunkelblauer VW Touran durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug wurde später in Wallersheim in der Straße, Am Brühl, in entgegengesetzter Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand abgestellt aufgefunden. Beim Auffinden das Fahrzeuges wurden im Bereich des Hecks sowie an der Beifahrerseite erhebliche Schäden auf. Diese Schäden deuten auf einen Verkehrsunfall hin. Scheinbar entfernte sich der Unfallverursacher nach dem Diebstahl und dem Verkehrsunfall, zudem noch unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw ist ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 EUR entstanden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polzei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell