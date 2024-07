Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Gemeindehaus

Sinspelt, Hauptstraße (ots)

In dem Zeitraum vom 27.07.2024 bis 30.07.2024 kam es in Sinspelt zu einem Einbruch in das Gemeindehaus der Ortsgemeinde. Der unbekannte Täter drang gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und konnte so Bargeld entwenden. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Bitburg - 06561 96850 - wenden.

