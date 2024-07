POL-PDWIL: Betrunkener Falschfahrer auf der BAB 60

Hetzerath (ots) - Am Montag, 29.07.2024, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Bahnhofstraße in Hetzerath auf Höhe des dortigen Baustofffachhandels. Hierbei wurde ein geparkter, grauer Toyota an der Frontstoßstange durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem ...

