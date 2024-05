Polizei Essen

POL-E: Essen: Jugendliche feuern Schreckschusswaffe nach Streit ab - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Am Mittwochabend (8. Mai) kam es am U-Bahnabgang am Berliner Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, wobei ein Unbekannter mehrfach eine Schusswaffe abfeuerte. Die Beteiligten flüchteten unerkannt. Die Polizei stellte Hülsen einer Schreckschusswaffe sicher und sucht nach Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei einen Streit zwischen mehreren Jugendlichen am Jakob-Funke-Platz. An den Treppen zur U-Bahnhaltestelle Berliner Platz sollen zwei oder drei Jugendliche zunächst aneinandergeraten sein. Dann soll einer der Beteiligten eine Schusswaffe gezogen und diese mehrfach abgefeuert haben.

Innerhalb kürzester Zeit war bereits die erste Streifenwagenbesatzung am Einsatzort. Aus einer Gruppe von etwa 15 Jugendlichen bzw. Heranwachsenden erkannten sie den mutmaßlichen Schützen aufgrund der Beschreibung des Zeugen. Beim Erblicken des Streifenwagens rannte der Mann die Treppen herunter und flüchtete durch das Untergeschoss in das Einkaufszentrum. Die Beamten verfolgten den Unbekannten noch zu Fuß, verloren ihn aber aus den Augen.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der junge Mann nicht gestellt werden. Auch die Gruppe, die sich zuvor an den Treppen aufgehalten hatte, war vom Einsatzort geflüchtet.

Am Tatort stellten die Beamten mehrere Hülsen sicher. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich hierbei um Hülsen einer Schreckschusswaffe.

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 17 und 20 Jahren mit einem südosteuropäischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Er habe eine schlanke Statur und kurze, dunkle Haare. Zur Tatzeit sei er mit einem grünen T-Shirt, einer dunklen Hose und einer schwarzen Umhängetasche bekleidet gewesen sein.

Wenn Sie Hinweise zu den Beteiligten haben oder Angaben zum Tathergang machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /Wrk

