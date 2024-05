Polizei Essen

POL-E: Essen/Gelsenkirchen: Betrüger missbrauchen Kontodaten eines 83-Jährigen - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/45849 GE- Buer: Unbekannte Täter erlangten im Zeitraum vom 15. Februar bis zum 18. Februar dieses Jahres durch eine betrügerische Masche telefonisch die Kontodaten eines 83-jährigen Mannes und nutzten diese zum Einkaufen.

Die bislang unbekannten männlichen Täter täuschten einen 83-Jährigen, indem sie sich telefonisch als Sparkassenmitarbeiter ausgaben. Arglos gab der Hannoveraner seine persönlichen Kontodaten preis, welche die Betrüger auf eine zuvor erstellte digitale Kontokarte zogen. Über 100 mal kauften die Täter mit der gefälschten Karte in Lebensmittelgeschäften und Tankstellen ein, sodass eine fünfstellige Schadenssumme entstand. Das kontaktlose Zahlen mit der Kontokarte nutzen die Täter hauptsächlich in Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Bottrop, Velbert, Gelsenkirchen und Gladbeck.

Der Polizei Essen liegen Bilder der beiden Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/134758

Wenn Sie Angaben zu den unbekannten Männern machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder über hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell