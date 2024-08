Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Streifschaden: Wer hat's gesehen?

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an der B 65 in Lübbecke bitten die Verkehrsermittler um Zeugenhinweise.

Den Angaben nach hatte sich der geschädigte Pkw, ein schwarzer VW Polo, am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkstreifen entlang der Lindenstraße (B 65) in Fahrtrichtung Innenstadt vor der Hausnummer 35 befunden. Dabei entstand durch einen unbekannten Fahrer ein Streifschaden an der linken Fahrzeugseite des Volkswagens. Da vom Verursacher jede Spur fehlte, brachte man den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige.

Hinweise zu ihm bitte an die Beamten unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell