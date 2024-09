Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern, in der Zeit von 19.15 Uhr bis 19.30 Uhr, einen blauen Skoda Fabia, der auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mühlhäuser Straße parkte. An dem Pkw entstand ein Schaden an der hinteren linken Tür. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert. Der oder die Verursacherin entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein und sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0235962/2024 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell