POL-SI: Aktualisierung: 32-jährige Frau greift Personen in einem Bus in Siegen mit einem Messer an - sechs Verletzte - #polsiwi

Netphen (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (29.08.2024) mehrere Umkleideschränke in einem Freizeitbad an der Brauersdorfer Straße in Netphen aufgebrochen. Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen zwischen 15:45 Uhr und 17:40 Uhr. Die Täter durchwühlten die Schränke und entwendeten eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Die ...

mehr