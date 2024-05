Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Mann wurde am Mittwoch, 22. Mai 2024, gegen 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude schwer verletzt. Auf der Bremer Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Oldenburger mit einem Sattelzug die Bremer Straße in Richtung Delmenhorst. Beim Linksabbiegen in die Linteler Straße übersah er einen 27-Jährigen aus Stuhr, der die Bremer Straße mit einem BMW in Gegenrichtung befuhr. Der Pkw prallte frontal mit der Sattelzugmaschine, wurde nach rechts in den Einmündungsbereich der Linteler Straße abgewiesen und kollidierte hier noch mit der linken Seite eines wartenden Schulbusses.

Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zunächst von einem Arzt, der als Ersthelfer auf die Unfallstelle zukam, versorgt. Auch 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Altmoorhausen und Wüsting waren schnell vor Ort, da sie sich auf dem Rückweg von einem Einsatz befanden. Ein alarmierter Notarzt übernahm die medizinische Versorgung des Mannes, der schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der Fahrer des Sattelzuges, der 49-jährige Fahrer und die weiteren Insassen des Busses, 32 Schulkinder, blieben unverletzt.

Die Sattelzugmaschine und der BMW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, war nach der Bergung auch eine Reinigung der Unfallstelle erforderlich. Bis 16:30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell