POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück

Delmenhorst (ots) - Bereits am Freitag, 17. Mai 2024, ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Brake schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und konnte sich erst jetzt bei der Polizei melden. Die 60-jährige Frau aus Brake befuhr gegen 06:45 Uhr den Radweg der Bahnhofstraße. Im Übergang zur Dungenstraße kam ihr ...

mehr