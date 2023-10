POL-DN: Alkoholisiert SMS am Steuer geschrieben - Totalschaden

Düren (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (11.10.2023) in die Grundschule im Dürener Ortsteil Echtz ein. Sie entwendeten einen Tresor und entkamen unerkannt. In der Zeit zwischen Dienstag (10.10.2023), 17:20 Uhr und Mittwoch, 07:15 Uhr drangen die Täter in das Schulgebäude ein. Hier entwendeten sie aus einem Flur einen ein Meter hohen Tresor, in dem sich unter anderem Tablet-PCs und ...

mehr