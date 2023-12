Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 5 Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6

Hildesheim (ots)

Heersum/ Wendhausen (web) - Am heutigen Sonntag, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6, zwischen den Ortschaften Wendhausen und Heersum zu einem folgenreichen Verkehrsunfall.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 57jähriger Fahrzeugführer (LK Wolfenbüttel) mit seinem PKW Audi Q5 die B 6 aus Rtg. Holle kommend in Rtg. Hildesheim. Zeitgleich befuhr ein 37jähriger Hildesheimer mit seinem PKW Volvo XC 60 die B 6 in entgegengesetzter Richtung. Mit in diesem Pkw befand sich die 32jährige Ehefrau sowie die 12 und 4 Jahre alten Kinder.

Im Bereich der Unfallstelle geriet der Pkw Volvo auf eine Schnee- bzw. Schneematschfläche. Im Anschluss geriet der PKW außer Kontrolle, kam ins Schleudern und prallte seitlich in den entgegenkommenden Pkw Audi.

Der Audi kam daraufhin unmittelbar von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Alle beteiligten Fahrzeuginsassen konnten die Pkw selbstständig verlassen. Alle Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser nach Hildesheim verbracht. Derzeit ist in allen Fällen von leichteren Verletzungen auszugehen.

Zur Versorgung der Unfallbeteiligten, der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 6 zwischen Wendhausen und Heersum bis 15:30 Uhr voll gesperrt werden. Es kam jedoch nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben einer Streife der Polizei in Bad Salzdetfurth und einer Streife der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch vier Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Abschlepper und die ehrenamtlichen Retter der Ortsfeuerwehr Heersum vor Ort eingesetzt.

Der Schaden an beiden Pkw wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen dürfte es sich um einen Totalschaden handeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell