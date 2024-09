Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Munition und Waffe aufgefunden

Am Freitag fanden Freiwillige im Surfsee in Laupheim Munition und einen Revolver.

Ulm (ots)

Durch Freiwillige wurde anlässlich des "World Cleanup Day" der Surfsee in Laupheim nach Müll abgesucht. Dabei fanden Taucher einen nicht funktionsfähigen Revolver, verrostete Gewehrmunition unbekannten Kalibers sowie eine Granatpatrone. Die Gegenstände befanden sich in einer Plastiktüte. Die Polizei Laupheim stellte die Gegenstände sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft der Waffe dauern an. Die Munition wird dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zu Vernichtung übergeben. Woher die Gegenstände stammen ist nicht bekannt. Den ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Revolver wohl um eine echte Waffe.

