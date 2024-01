Riedstadt (ots) - In der Wolfskehler Straße brachen in der Zeit zwischen Mittwoch (03.01.) und Montag (08.01.) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend unter anderem diverse Schmuckstücke und Uhren. Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche ...

