POL-DA: Darmstadt: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt

Polizei nimmt 23-jährigen Autofahrer vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers in Darmstadt stoppte am Samstagmittag (30.12.) in der Pallaswiesenstraße einen 23 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Da der 23-Jährige keinen Führerschein hat, gab er der Polizeistreife gegenüber falsche Personalien an. Doch auch das bemerkten die Ordnungshüter. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten eine kleine Menge Haschisch, ein Pfefferspray und Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurde auf richterliche Anordnung auch noch seine Wohnung durchsucht. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Handel mit Betäubungsmittel verantworten müssen.

