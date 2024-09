Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gestohlener E-Scooter

Am Montag entdeckte ein Zeuge in Geislingen einen gestohlenen Scooter.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am frühen Abend einen herrenlosen E-Scooter der Marke Segway am Skaterpark. Die Polizei brachte das Gefährt auf das Geislinger Polizeirevier. Kurze Zeit erstattete die Besitzerin Anzeige bei der Polizei. Im Laufe des Nachmittags wurde ihr der abgeschlossene E-Scooter vom Gelände eines Gymnasiums gestohlen. Der Dieb trennte das Schloss durch und nahm den Scooter mit. Die 50-Jährige konnte ihr Eigentum bei der Polizei im Anschluss wieder in Empfang nehmen.

+++++++ 1871739 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell