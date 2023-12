POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden B42

Neuwied (ots) - Am 23.12.2023 gegen 10:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Niederbieber zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines geparkten schwarzen Mercedes. Am Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle ...

