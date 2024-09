Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Streit eskaliert

Unbekannte sollen am Samstag auf einen Mann eingeschlagen haben.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr befand sich der 24-Jährige vor einem Lebensmittelgeschäft in der Schussenrieder Straße. Er wies wohl einen unbekannten Autofahrer auf sein fehlerhaftes Parken hin. Daraus soll sich dann eine verbale Auseinandersetzung entwickelt haben und der 24-Jährige fertigte wohl Bilder von Auto und dem Fahrer. Im weiteren Verlauf sollen zwei Unbekannte aus dem Auto gekommen sein und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. In weiterer Folge sollen die Unbekannten auf den 24-Jährigen eingeschlagen haben und dann im Anschluss weggefahren sein. Ein Krankenwagen brachte den 24-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1862218

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell