POL-MA: Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis: Geistergegenwärtiger LKW-Fahrer verhindert katastrophalen Unfall auf der B 292 - Zeugen gesucht

Wibstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 14:20 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die unfallträchtige B292 in Richtung Mosbach. Auf Höhe von Waibstadt überholte der Motorradfahrer trotz Überholverbots den vorrausfahrenden Verkehr. Ein entgegenkommender Sattelzug konnte einen Unfall mit dem Motorrad nur vermeiden, indem er nach rechts auf den Grünstreifen auswich und dabei seinen 40-Tonner in die Leitplanke lenkte. Dabei entstand ein 25 Meter langer Schaden an der Leitplanke und dem Flurstück. Der Sattelzug wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Fahrer des Motorrads entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf dessen Identität liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Motorradfahrer unter der Telefonnummer: 07261-690-0

