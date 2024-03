Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in Mannheim- Rheinau PM 2

Mannheim (ots)

Nach derzeitigem Ertmittlungsstand geriet am 20.03.2023 gegen 16.49 Uhr das Vordach eines im 1 OG befindlichen Balkon des dazugehörigen Mehrfamielienahus, in der Karl-Schwaner-Straße (Mannheim-Rheinau), in Brand. Das Feuer griff auf den gesamten Balkon über. Auf die derzeit in der Sarnierung befindlichen unbewohnten Wohnung, griff das Brandgeschehen nicht über. Durch einen Löschzug der Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim wurde der Brand gelöscht. An dem Balkon entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehrerern zehntausend Euro. Die Brandursache konnte zum Berichtszeitpunkt nicht geklärt werden.

Personen kamen nicht nicht zu Schaden.

Die Ermitttlungen zur Brandursache dauern an.

