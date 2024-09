Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall eines Pkw mit einem Fahrradfahrer

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 76-Jähriger mit einem Hyundai die Köhlergasse in Richtung Friedrichplatz. Ein 28 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Friedrichstraße entgegen der Einbahnstraße. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Beamten stellten zudem fest, dass der Radfahrer mutmaßlich unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, sodass der Mann zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht wurde. Zur Aufklärung des konkreten Unfallherganges wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mla)

