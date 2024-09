LPI-GTH: Flächenbrand

Gotha (ots) - Gestern Nacht drangen unbekannte Täter in eine Garage in der Querstraße ein. Daraus entwendeten sie zwei Pedelecs im Gesamtwert von 7300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha unter 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 02321110/2024 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr