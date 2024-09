LPI-GTH: Kabel entwendet

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein Zeuge meldete gestern Nachmittag einen Mann, der offenbar sein Geschlechtsteil in der Rosenstraße in Apfelstädt entblößte. Die Polizei kam sofort zum Einsatz und stellte einen 37-Jährigen fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Wer in diesem Fall geschädigt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am 29.08.2024 wurde am Nachmittag in Ingersleben in der Pechsteinallee ein gleichgelagerter Fall gemeldet. ...

