POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Einbruchsversuch

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntagabend (14.07.2024), gegen 19.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Laptop aus einer Umhängetasche in der Drentwettstraße. Der Geschädigte stellte seine Umhängetasche, in der sich der Laptop befand, auf den Boden. Beim Einsteigen in sein Auto bemerkte der Geschädigte das Fehlen des Laptops. Der Beuteschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich. Die Polizei ...

