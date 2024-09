Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Zeuge meldete gestern Nachmittag einen Mann, der offenbar sein Geschlechtsteil in der Rosenstraße in Apfelstädt entblößte. Die Polizei kam sofort zum Einsatz und stellte einen 37-Jährigen fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Wer in diesem Fall geschädigt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am 29.08.2024 wurde am Nachmittag in Ingersleben in der Pechsteinallee ein gleichgelagerter Fall gemeldet. Inwieweit diese beiden Fälle in Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei steht im engen Austausch mit der Gemeinde und Einrichtungen, sowie seitens derer besteht Kontakt zu besorgten Eltern.

Die Polizei hat die Polizeipräsenz erhöht. Strafbares Verhalten wird konsequent verfolgt.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell